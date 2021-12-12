بريطانيا تتعهد بتقديم 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأحد، عزم المملكة المتحدة على تقديم 75 مليون جنيه إسترلينى ـ بما يعادل 100 مليون دولارـ كمساعدات إضافية لمساعدة أفغانستان فى التغلب على وضعها الإنسانى المتدهور.





وحسبما نقلت وكالة "بى. إيه. ميديا" البريطانية، قالت تروس إن هذا الالتزام سيساعد فى إنقاذ الأرواح و"دعم الاستقرار فى المنطقة". ويأتى إعلان الخارجية البريطانية بعد مناقشات بين وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التى جرت مساء أمس السبت، فى ليفربول حول التحرك المنسق الذى يمكن اتخاذه فى أفغانستان، إلى جانب كيفية التعامل مع حكام طالبان. وأشارت تروس إلى أن "المملكة المتحدة تقدم مساعدات إنسانية حيوية فى أفغانستان هذا الشتاء"، ما يرفع إجمالى الدعم البريطانى لأفغانستان إلى 286 مليون جنيه إسترلينى هذا العام، على أن يتم توجيه هذه المساعدات لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعى وتمويل خدمات حماية الطفل الأساسية.

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