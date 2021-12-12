استهداف رتل لقوات التحالف الدولى جنوبى العراق

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر أمنى عراقى باستهداف رتل للدعم اللوجستى تابع لقوات التحالف الدولى بعبوة ناسفة، على الطريق الدولى السريع فى الديوانية، جنوبى البلاد، دون وقوع إصابات بشرية.





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