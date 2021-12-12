تعزيزا للتعاون.. اتصال هاتفى بين ولى العهد السعودى ورئيس وزراء العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال البيان الصادر عن المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى، إن "الكاظمى تلقى اتصالاً هاتفيًا من ولى عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وأشار البيان العراقى إلى أن "ولى العهد السعودى قدم التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية"، مضيفًا أن الاتصال استعرض "العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره، وبما يخدم مصالح شعبى البلدين الشقيقين".