سلوفاكيا تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا سلوفاك سبيكتيتور" السلوفاكية، أن حالات الإصابة الثلاث وصلوا جميعا من دول صنفتها هيئة الصحة العامة فى سلوفاكيا على أنها "خطرة".. مشيرة إلى أنهم اتبعوا تعليمات خبراء الصحة بعد وصولهم إلى البلاد، إذ تواصلوا مع هيئة الصحة العامة ودخلوا فى عزلة ذاتية.

وأشارت السلطات إلى أن جميع المصابين الثلاث قد تلقوا سابقا جرعتين من لقاح كوفيد-19، ولديهم أعراض خفيفة فقط.