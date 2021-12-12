للمرة الأخيرة.. كاليدونيا تجرى استفتاءً للاستقلال عن فرنسا

جدة - نرمين السيد - ويصوت مواطنو كاليدونيا، الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادئ على بعد حوالى 1200 كيلومتر شرق أستراليا، لتقرير مسألة استقلالها عن فرنسا من عدمه، حيث سمحت اتفاقية نوميا التى تعود للعام 1998، بإجراء ثلاثة استفتاءات حول هذه القضية.
فيما أوفدت فرنسا نحو 250 قاضيًا ومسؤولاً قضائيًا، إلى جانب ألفى شرطى إضافى، للإشراف على التصويت فى الاستفتاء، اليوم الأحد.
وبحسب التقارير، فإن الاستفتائين السابقين أجريا فى نوفمبر 2018 وأكتوبر 2020، وشهدا تصويت أغلبية طفيفة لصالح عدم الانفصال عن فرنسا، حيث فشل مؤيدو الاستقلال من القادة فى مناشدة أعلى محكمة إدارية فى فرنسا من أجل تأجيل تصويت اليوم الأحد، نظرًا لتأثير جائحة كورونا، حيث شهدت الجزيرة وفاة 300 شخص من السكان الأصليين "الكاناك"، جراء الإصابة بالفيروس.
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