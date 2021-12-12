روسيا تسجل 29929 إصابة جديدة بكورونا و1132 وفاة

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 29929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من 30288 في اليوم السابق.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إنه سجل أيضا 1132 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، انخفاضا من 1171 في اليوم السابق.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 268.82 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و594402.