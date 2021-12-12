نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن معدلات القبول 2021 في العراق بالرقم الامتحاني || استخراج نتائج القبول المركزي 2022 في المقال التالي
معدلات القبول 2021 في العراق، شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع كبير في محركات البحث بجميع المناطق على مستوى العراق، حيث يرغبون في معرفة موعد ظهور معدلات القبول 2021 في العراق، وليس الطلبة فقط بل أولياء أمورهم أيضًا، ولا يرغبون في معرفة موعد ظهور النتائج فقطن بل يبحثون أيضًا عن خطوات استخراج النتيجة عبر المواقع الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة، وجميع الطلبة والطالبات الذين انتهوا من الصف السادس الإعدادي ونجحوا وحصلوا على شهادة الثانوية العامة بالعراق وقدموا أوراقها عبر البوابة الإلكترونية منتظرين الإعلان عن نتائج القبول المركزي 2022 والتعرف على نتائجهم بالرقم الامتحاني بالتفصيل.
معدلات القبول 2021 في العراق
ازداد البحث من قبل الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم بالعراق الساعات الماضية وسوف يزداد البحث أيضًا الساعات المقبلة، حيث يرغب الطلاب في التعرف على نتائج معدلات القبول 2021 في العراق، ويريدون معرفة وقت إنطلاق نتائج القبول، وقد بشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة والطالبات في العراق بقرب ظهور النتيجة، وسوف يتمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج القبول وهم بداخل منازلهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ودون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وتقوم الوزارة الفترة الحالية بإجراء عمليات مراجعة وتدقيق على المستندات الخاصة بالطلاب، وتعمل بأقصى سرعة لها وبأدق مراجعة لإعلان النتيجة على الطلبة والطالبات بأقرب وقت ممكن.
الاستعلام عن معدلات القبول 2021 في العراق
خلال الساعات المقبلة القليلة ستقوم وزارة التعليم العالي بالعراق بالإعلان عن نتائج معدلات القبول 2021 في العراق، ولهذا يرغب الطلاب في الوصول إلى رابط النتيجة كي يقوموا بالاستعلام عن نتائجهم، وبإذن الله سوف تظهر النتيجة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، وأيضًا موقع نتائجنا، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التعليم العالي الموجود على الشبكة بالخطوات التالية:
- يقوم الطالب بالدخول على موقع الوزارة والضغط على الخدمات الإلكترونية.
- يختر بعدها من ضمن الخدمات خدمة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بمحافظات العراق.
- يقوم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص به بطريقة صحيحة.
- بالنهاية يضغط الطالب على زر ” استعلام عن النتيجة”.
- بعد ظهور النتيجة، ستكون نتيجته واضحة أمامه بالتفصيل.
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