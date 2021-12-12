تحديث توكلنا الجديد 1443 عبر الرابط المباشر وخدمات التطبيق بعد التحديث

خطوات تحديث توكلنا الجديد 1443 من أهم الخطوات التي لابد من معرفتها، سواء من خلال المواطنين السعوديين أو من خلال المقيمين في المملكة، لأنه أحد التطبيقات المعتمدة في المملكة، وتم اطلاقه بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، ويحتوي تطبيق توكلنا على عدد كبير من الخدمات، ويتم إضافة المزيد منها إليه كل فترة، ولكي يمكنك الاستمتاع بكل الخدمات المتوفرة به، لابد من تحديثه لديك باستمرار.

تحديث توكلنا الجديد 1443

يمكنك تحديث تطبيق توكلنا سواء كان هاتفك يعمل بنظام الأندرويد، أو الأيفون، أو هواوي عبر اتباع الخطوات التالية:

إذا كان هاتفك يعمل بنظام الأندرويد اضغط على هذا الرابط وإذا كان يعمل بنظام الأيفون اضغط على هذا الرابط.

سوف تجد كلمة تحديث بجوار التطبيق اضغط عليها.

انتظر قليلًا حتى يتم انتهاء التحديث، ثم تأكد من تحديثه إلى الإصدار الجديد وهو 2.6.3.

يمكنك فتح التطبيق وتسجيل البيانات الخاصة بك للاستفادة من كل الخدمات المتاحة به.

توكلنا بعد التحديث

قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بطرح تحديث جديد للتطبيق، حيث أصبح يحتوي على إطار متحرك بعيدًا عن الباركود الذي يشير إلى الحالة الصحية للمستفيد، وحاز هذا التطبيق على إعجاب الكثير من المهتمين، حيث أشادوا به وأوضحوا أنه من أهم الخطوات التي تمت بدون الحاجة إلى استخدام صورة ثابتة لحالة المستفيد الصحية، وبالتالي يتم تحديث الحالة الصحية بشكل مستمر في حالة طلب أحد الجهات المعنية لها.

أهم خدمات تطبيق توكلنا

يتميز تطبيق توكلنا باحتوائه على الكثير من الخدمات الهامة، ولابد من تحديث التطبيق لديك للتمتع بكل خدماته وهي: