رابط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443 وشروط قبول طلب معاش الضمان الاجتماعي

رابط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وهي المنصة الجديدة التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث يتمكن المواطنين من التقديم على هذه المنصة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وهو من أهم أنواع المعاش التي يستفيد منها قطاع كير من السعوديين، ومازالت الوزارة تستقبل المزيد من الطلبات من أجل حصول عدد أكبر من المستفيدين على المعاش، وهو ما يضمن لهم الحصول على الحياة الكريمة.

التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وفرت الحكومة السعودية إلى جميع المواطنين إمكانية التسجيل للحصول على معاش الضمان عبر هذه الخطوات:

يتم الدخول إلى منصة التسجيل للحصول على المعاش.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول إلى المنصة، أو إنشاء حساب جديد.

الضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم الضمان الاجتماعي.

الاطلاع على كل التفاصيل ثم الضغط على تقديم.

اختيار مكتب الضمان المناسب.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالتابعين.

إرفاق كل المستندات المطلوبة.

قراءة جميع الشروط والموافقة عليها، ثم يتم الضغط على تقديم الطلب.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية شروط

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

لابد أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

أن يقل مقدار الدخل سواء للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للدعم.

لابد من انباق جميع المعايير التي تم وضعها من خلال البرنامج بشأن الممتلكات.

التزام المتقدم بكل متطلبات الوزارة.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور

تم الإعلان من خلال وزارة الموارد البشرية عن إطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويستطيع المواطنين من خلالها التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وأعلنت الوزارة أن المنصة الجديدة سوف تعمل إلى جانب المنصة القديمة، حتى يتم الوصول إلى تاريخ 22 مايو 2022، ثم يتم اعتماد المنصة الجديدة رسميًا.

ولقد تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي بهدف التأكد التام من وصول أموال الزكاة إلى الأفراد الذين يكونوا مستحقين لها، ومن هم أشد احتياجًا من غيرهم، كما يوفر النظام الجديد فرص للتأهيل والتدريب والحصول على فرص عمل بالنسبة للمستفيدين.