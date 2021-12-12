أخبار اليمن : 3 شهداء وجريحان بغارة عدوانية على حجة

3 شهداء وجريحان بغارة عدوانية على حجةاستشهد 3 مواطنين وأصيب اثنان آخران في غارة لطيران العدوان السعودي على محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على منزل المواطن يحيى مهدي حدادي في عزلة بني الحداد بمديرية حرض ما أدى إلى استشهاد امرأة في الستينات من عمرها وطفلين وإصابة اثنين آخرين.

وأشار المصدر إلى أن الغارة أدت أيضاً إلى احتراق المنزل المستهدف بالكامل.