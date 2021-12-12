أخبار اليمن : بن حبتور: ناشئو اليمن خير سفراء لوطنهم

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بن حبتور: ناشئو اليمن خير سفراء لوطنهم

هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المنتخب الوطني للناشئين بمناسبة تأهله بجدارة إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم. بن حبتور: ناشئو اليمن خير سفراء لوطنهمهنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المنتخب الوطني للناشئين بمناسبة تأهله بجدارة إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم. وأشاد رئيس الوزراء في البرقية التي بعثها للجهاز الفني والإداري للمنتخب بقيادة المدرب قيس محمد صالح بالأداء المشرف والبطولي في كافة المباريات التي خاضها المنتخب خلال هذه البطولة. ونوه إلى التألق الكبير للاعبين ومهاراتهم والتي كانت محل إشادة كافة المعلقين والمحللين الرياضيين خلال البطولة.. مشيراً إلى أنهم ساهموا في نشر الفرح في أوساط الشعب اليمني في ظل ما يتعرض له من عدوان وحصار، وأثبتوا أنهم خير سفراء لوطنهم . وعبر رئيس الوزراء عن ثقته بأن لاعبي المنتخب سيقدمون أداءً رفيعاً لحسم المباراة الختامية والفوز بالبطولة.



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