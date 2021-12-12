مذكرة تفاهم بين البنك المركزى العراقى ومصرف الإمارات

جدة - نرمين السيد - وقع البنك المركزى العراقى، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، بحضور عدد من قيادات المصرفين المركزيين، حسبما أفاد بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".





وبحسب البيان، فقد التقى محافظ البنك المركزى العراقى مصطفى غالب مخيف، بمحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، خالد محمد بالعمى، حيث وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين. كما أكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات المصرفية وتدريب الكوادر وتسهيل تعاملات القطاع المصرفى الخاص لدى الجانبين، وفتح الحسابات المتقابلة، بما يضمن اتباع المعايير الدولية، ومراعاة قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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