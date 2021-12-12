الصين: مقتل 3 أشخاص وفقدان 8 آخرين فى غرق سفينة شحن

جدة - نرمين السيد - لقى 3 أشخاص حتفهم، وأصبح 8 آخرون فى عداد المفقودين إثر غرق سفينة شحن صينية، صباح اليوم الأحد، قبالة سواحل مدينة يانتاى فى شرق الصين.



جدة - نرمين السيد - لقى 3 أشخاص حتفهم، وأصبح 8 آخرون فى عداد المفقودين إثر غرق سفينة شحن صينية، صباح اليوم الأحد، قبالة سواحل مدينة يانتاى فى شرق الصين. وحسبما ذكرت شبكة "سى جى تى إن" التلفزيونية الصينية، كان السفينة تضم على متنها 14 شخصًا وقت غرقها، إلا أنه لم تتوفر المزيد من المعلومات بشأن الحادث وأسبابه وخسائره.





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