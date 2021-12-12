الكرملين: الخطاب العدوانى لواشنطن ضد روسيا لن يسهم بحل أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن البلاد تتعرض للانتقاد بسبب تحريك قواتها داخل حدودها، مؤكدة أن الخطاب العدوانى لواشنطن ضد روسيا لن يسهم بحل الأزمة فى أوكرانيا، جاء ذلك خلال خبر عاجل لقناة "العربية" الإخبارية.





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