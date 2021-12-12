الخارجية الفلسطينية تطالب بتكثيف الضغط على إسرائيل لتجميد التوسع الاستيطانى

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولى بتكثيف ضغطه على الحكومة الإسرائيلية من أجل إجبارها على تجميد الأنشطة الاستيطانية، بهدف إلغائها.





وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن هذه المطالبة تأتى بالتزامن مع المواقف الدولية الأخيرة التى استطاعت تأجيل بناء الوحدات الاستيطانية فى مطار قلنديا، وتعطيل تهجير وترحيل وهدم الخان الأحمر، وتعطيل أيضا البناء الاستيطانى فى منطقة "إيه 1".

وأكدت الوزارة أن هذه المواقف دليل واضح على أنه فى حال توفرت النية والإرادة الدولية، فإنها قادرة أن تحقق نتائج مقبولة على الأرض، بما يخدم عملية السلام.

وتطرّقت الوزارة فى بيانها إلى عمليات الاستيطان الضخمة التى تجرى على قدم وساق جنوب القدس، بما فيها الإعلان عن افتتاح ما يسمى "النفق الجنوبى الثانى"، وتوسيع طريق الأنفاق بطول 12 كم، بهدف تسهيل مرور المستوطنين من المجمع الاستيطانى "جوش عتصيون" باتجاه جنوب القدس المحتلة، ويرتبط بعمليات توسيع الطريق الاستيطانى رقم (60) على طول الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها.

وتابعت "هذا المخطط يعد جزءا لا يتجزأ من المخططات الاستيطانية الرامية إلى استكمال عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتحويل التجمعات الاستيطانية إلى تكتل استيطانى ضخم تسهل حركة المستوطنين والإسرائيليين منه وإليه، لتصبح أكثر جاذبية لاستقطاب المزيد من الأزواج الإسرائيلية الشابة، ما يؤدى إلى توسيع المستوطنات ومضاعفة أعداد المستوطنين فيها".

وفى السياق، أدانت الوزارة التصعيد الواقع فى عربدات المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المنظمة، التى كان آخرها اقدام عناصر الإرهاب اليهودى صباح هذا اليوم على تحطيم مركبات المواطنين فى منطقة باب العامود فى القدس المحتلة، واقدامهم بالأمس على تقطيع 600 شجرة زيتون فى قرية دير شرف شمال غرب نابلس، وكذلك عربدات المستوطنين بالقرب من مفرق قرية بيت ليد بمحافظة طولكرم، وأداء طقوس تلمودية بالمكان، كل ذلك بحماية جيش الاحتلال واذرعه المختلفة.

واعتبرت أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية اثبات واضح على أن الحكومة الإسرائيلية ماضية فى تدمير أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتخريب وعرقلة أية جهود إقليمية ودولية مبذولة بهدف استعادة الأفق السياسى لحل الصراع.

وتابعت "هذا التغول الاستيطانى ترجمة حقيقية لتصريحات ومواقف أركان الحكومة الإسرائيلية الذين يتسابقون فى إطلاق المواقف والدعوات التحريضية لإرضاء المستوطنين وجمهور اليمين المتطرف فى إسرائيل على حساب الحق الفلسطيني، وسط تفاخرهم العلنى وتكرارهم للمواقف المعادية للسلام ولأية عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني".

وحمّلت الوزارة فى ختام بيانها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات "تسمين" الاستيطان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة على فرص احياء عملية السلام والمفاوضات الجادة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

واعتبرت الوزارة إمعان دولة الاحتلال فى حسم مستقبل قضايا الحل النهائى التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ما هو إلا "دعوة صريحة لتفجير المنطقة، وجرها إلى دوامات عنف دائمة".