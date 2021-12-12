بعد فضائح مدوية.. تراجع شعبية رئيس الوزراء البريطانى وحزبه الحاكم

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع رأى لمعهد أوبنيوم، مؤخرًا، عن تراجع شعبية رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وحزب المحافظين الحاكم، وتراجع مستويات تأييدهم بين البريطانين، وذلك على خلفية سلسلة من الفضائح، لدرجة أن غالبية الناخبين يطالبون بضرورة استقالته الآن.





ويشير استطلاع معهد أوبنيوم، والذى أجراه لحساب صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، ونشر أمس السبت، إلى أن المحافظين الذين حققوا تقدمًا كبيرًا فى استطلاعات الرأى منذ فوزهم الساحق فى انتخابات 2019، يواجهون حاليًا انخفاض أربع نقاط فى شعبيتهم التى هبطت إلى 32%، بينما ارتفع تأييد منافسهم حزب العمال المعارض إلى 41%، فى أكبر تقدم له منذ عام 2014.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد وجد جونسون نفسه فى مواجهة انتقادات على العديد من الجبهات فى الأسابيع الأخيرة، بداية من تمويل تجديد مقر إقامته فى داوننج ستريت، ووصولاً إلى ادعاء بأنه تدخل لضمان إجلاء الحيوانات الأليفة من كابول خلال الانسحاب الغربى الفوضوى فى أغسطس الماضى.

وتشير التقارير البريطانية إلى أن أكثر الأمور حساسية، والتى تسببت فى ضرر بالغ لشعبية رئيس الوزراء البريطانى هى تلك التقارير التى أشارت إلى إقامة حفلة فى داوننج ستريت خلال إغلاق فى عيد الميلاد عام 2020، عندما تم حظر مثل هذه الاحتفالات، مع بث مقطع مصور الأسبوع الماضى يظهر فيه موظفون يضحكون ويمزحون بشأنه.

كما يشير الاستطلاع إلى تراجع التقييم الشخصى لجونسون إلى أدنى مستوى له منذ الانتخابات، بانخفاض وصل إلى 14 نقطة عما كان عليه الحال قبل أسبوعين، حيث يظهر الاستطلاع أن 57% من الناخبين يرون ضرورة استقالته، وذلك ارتفاعًا من 48% قبل أسبوعين.