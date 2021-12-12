قوات الاحتلال تصيب فلسطينيًا بجروح خطيرة لحظة اعتقاله جنوب الخليل

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة شاب فلسطينى بجروح خطيرة، اليوم الأحد، فى أعقاب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية عليه وضربه أثناء اعتقاله من خربة قلقس جنوب الخليل بالضفة الغربية.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية إن "قوات إسرائيلية داهمت منزلاً، وفتشته بطريقة استفزازية، واعتقلت فلسطينيًا، بعد الاعتداء عليه بالضرب فى منطقة الرأس". وأشارت الوكالة إلى نقل الشاب الفلسطينى إلى مستشفى "سوروكا" لتلقى العلاج، واصفة حالته بـ"الخطيرة". وحذرت "وفا" مما يتعرض له أهالى خربة قلقس المحاذية للشارع الالتفافى ومستوطنة "حاجاى"، فى ظل اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

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