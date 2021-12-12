جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الأميرى فى الكويت، اليوم الأحد، وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر يناهز 70 عاما، محددًا موعد الجنازة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.





وحسبما لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الديوان الأميرى فى بيان النعى: "ينعى الديوان الأميرى المغفور لها الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر يناهز 70 عاما، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر اليوم الأحد.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الديوان الأميرى بالكويت يعلن وفاة الشيخة وفيقة المبارك الصباح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.