احتجاج عشرات الآلاف فى فيينا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - احتشد عشرات الآلاف من مواطنى النمسا فى احتجاجات بشوارع العاصمة فيينا، اليوم الأحد، رفضًا للقيود التى فرضتها السلطات الحكومية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصا التطعيم الإلزامى وتعليمات البقاء فى المنازل لغير الحاصلين على اللقاحات المضادة للوباء.





وحسبما ذكرت التقارير الإخبارية، فقد جاءت الاحتجاجات بمشاركة نحو 44 ألفا، فى حين انتشر حوالى 1400 شرطى، وذلك فى أعقاب احتجاج مماثل فى العاصمة النمساوية، الأسبوع الماضى.

كما شارك 2500 شخص فى احتجاج آخر بمدينة كلاجنفورت، فى حين شارك 150 آخرون فى احتجاج فى لينتس.

وقالت الشرطة النمساوية، إنها "ألقت القبض على ثلاثة محتجين لارتكابهم مخالفات، من بينها استخدام مفرقعات وتجاهل وضع الكمامات"، مضيفة أن متظاهرين هاجموا صحفيين كانوا يغطون الاحتجاج الذى انطلق فى هيلدنبلاس، باستخدام كرات الثلج والجليد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت الشرطة النمساوية وقوع صحفى ضحية لمحاولة اعتداء. فيما تحدث زعيم حزب الحرية النمساوى اليمينى، هربرت كيكل، إلى المحتجين، مهاجمًا أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء، وقال إن الاحتجاجات ستستمر.