رابط وخطوات التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 عبر صندوق المعونة الوطنية

التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1، قام أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 من أول شهر ديسمبر الحالي لعام 2021، على أن يستمر التقديم للحصول على هذه المعونة ليوم الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر لعام 2021، وما يبحث عن المواطنين الفترة الحالية هو شروط التسجيل في الدعم التكميلي وموعده وكيفية التسجيل عبر الموقع الذي حددته الوزارة، وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص الدعم التكميلي تكافل 1.. لذا كونوا معنا.

التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1

وضح الدكتور برق الضمور مدير صندوق المعونة الوطنية بأن تقديم الطلبات من قبل المواطنين للحصول على الدعم إضافي متاح الآن أمام جميع المواطنين، حيث أن التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 بدأ بالفعل من أول يوم الأربعاء الماضي الموافق الأول من ديسمبر لعام 2021، مع العلم أن الوزارة سوف تستقبل طلبات المواطنين حتى اليوم الأخير من شهر ديسمبر الحالي، مع العلم بأنه سيتم الاستفادة من هذا الدعم مع بداية العام الجديد لعام 2022، وقد بشر مدير صندوق المعونة بأن حوالي خمسين ألف أسرة أردنية وأكثر ستستفيد من هذا البرنامج، بالإضافة إلى خمسة وثمانين مستفيدًا قبل ذلك، أي سيكون العدد الإجمالي للمستفيدين هو حوالي 135 ألف أسرة تقريبًا بجميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، مع العلم أنه تم تخصيص حوالي 140 مليون دينار أردني لهذا البرنامج.

شروط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1

أن تقع الأسرة المنتفعة من الدعم تحت خط الفقر المطلق.

رب الأسرة لا يعمل بأي قطاع عام أو قطاع عسكري.

الأسرة غير منتفعة من اي برامج للمعونة عدا معونة رعاية الإعاقات وكذلك الحالات الإنسانية.

رابط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1

تأتي خطوات التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 بالطريقة التالية: