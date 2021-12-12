انت الان تتابع تفاصيل خبر أول شركة سعودية تصدر ألواح الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة تكنولوجيا الصحراء وقعت شركة تكنولوجيا الصحراء لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية عن عقد اتفاقية تجارية مع شركة استنترا الأمريكية بهدف تصدير ألواح الطاقة الشمسية إليها، وأضاف أن بداية الشركة في 2011 وأخذت تتطور في هذا المجال إلى أن وصلت إلى مرحلة التصنيع.

لماذا شاركت شركة تكنولوجيا الصحراء البعثة التجارية السعودية السفر إلي أمريكا

وضح الرفاعي أن شركة تكنولوجيا الصحراء تأتي مشاركتها للوفد المرافق للبعثة التجارية السعودية إلى أمريكا كجزء من امتدادها الجغرافي وقد وقعت الشركة اتفاقية لتوريد منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماعات البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يبدأ التنفيذ في منتصف 2022 إلى نهاية 2022 كأول مصنع سعودي يصدر ألواح الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم الرفاعي الشكر إلى هيئة الصادرات السعودية على رعايتها لمثل هذه البعثات التجارية والتي تعكس قدرة المملكة في التواجد في أنحاء مختلفة من العالم.

نبذة عن شركة تكنولوجيا الصحراء

قال الدكتور “مساعد العساف” نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيات الصحراء للطاقة المتجددة، أن الشركة تأسست عام 2011 وبدأت عملها في 2012 في مدينة جدة تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة 1000 ميغاوات في السنة، وتعتبر أول مصنع سعودية لتصنيع الألواح الطاقة الشمسية وبتشغيل آلي بالكامل وهى شركة مملوكة للقطاع الخاص لها علاقة تعاون مع الشركة الإيطالية MACCAFERRI في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من خلال نظم الخلايا الشمسية.

وأضاف أن المصنع يوظف حاليا 85 و90% شباب وشابات سعوديين والخطة البعيدة المدى هي توظيف 200 موظف وموظفة سعودية خلال 3 إلى 5 سنوات.