عاجل .. فتح رابط نتائج القبول المركزي العراق 2022 | الطب 4228، الصيدلة 2031، القانون 3556 تابع

رابط نتائج القبول المركزي العراق 2022، الآف الطلبة الآن من خلال شبكة الإنترنت يدخلون على رابط وزارة التعليم العالي، وأصبح من أهم كلمات البحث الآن من قبل طلاب العراق المتلهفين لمعرفة الكلية التي تم ترشيحهم إليها في العام الدراسي الجديد 2022، والذي سوف ينطلق في يوم 19 من شهر كانون الأول الجاري، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن القبول المركزي ودعت الطلاب الدخول على الموقع والاستعلام الإلكتروني الآن، وفيما يلي ألية الاستعلام والرابط وتفاصيل الخبر.

نتائج القبول المركزي العراق2022

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي / نبيل كاظم عبد الصاحب، أن مجموع الطلبة المقبولين ضمن الدراسة الصباحية بلغ 145650 طالب وطالبة، وأضاف الوزير أن الإعلان اليوم قبل دخول العام الدراسي الجديد، حتى تستعد الكليات والمعاهد لاستقبال الطلاب ومعرفة الأعداد التي ستستقبلها ليتم الاستعداد للعام الجديد بصورة جيدة.

الدخول على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

والبحث العلمي العراقية. من الصفحة الرئيسية للموقع أضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم أدخل على نتائج القبول المركزي 2022.

سجل البيانات الشخصية للطالب من الرقم الامتحاني وكافة البيانات المطلوبة.

أضغط على عرض النتيجة ليتم ظهور تفاصيل النتائج بسهولة.

رابط نتائج القبول المركزي العراقيتفاصيل نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية

سوف يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 19 من شهر ديسمبر الجاري.

عدد الطلاب المقبولين ضمن الدراسات الصباحية يبلغ 145 ألف و650 طالب وطالبة.

عدد الطلاب المقبولين في الفرع الأدبي 39 ألف طالب وطالبة.

طلاب كليات الطب عددهم 4228 طالب وطالبة.

عدد طلاب كلية الصيدلة يبلغ 2031 طالب وطالبة.

طلاب كلية القانون يبلغ 3556 طالب وطالبة.

عدد طلاب المعاهد الطبية يبلغ 113 ألف و62 طالب وطالبة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أهم الوزارات في الحكومة العراقية، وهي المسئولة عن تقديم تعليم جامعي متميز وتخريج طلاب على مستوى علمي عالي، وتعمل الوزارة على نقل أحدث أساليب التدريس في الجامعات المتقدمة إلي داخل العراق، وتعتم بعمل بروتوكولات للتبادل الثقافي والتعليمي مع الجامعات المصنفة وإيفاد الطلبة العراقيين للخارج، حتى يحصلوا على العلم ويقوموا بنقلة إلي الجامعات العراقية، حتى تواكب العصر في التقدم العلمي المذهل كل فترة قصيرة.

نتائج السادس الإعدادي الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من كافة تفاصيل نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2021، وقالت أنه سوف ترفع النتائج على موقع الوزارة الرسمي خلال ساعات، ودعت الطلاب الذين أدوا الامتحانات الدخول على الموقع بالرقم ألامتحاني، والاستعلام عن النتائج إلكترونياً فور نشر النتيجة على حسابها على تويتر.