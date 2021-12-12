“ظهرت الآن”نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا العراق

لا توجد حتى الآن أي معلومات حول موعد إصدار نتائج القبول المركزي 2021-2022 في العراق، لكن المسعى مستمر وسيتم الإعلان عن النتائج في غضون ساعات قليلة في هذا الموقع، وبحسب قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة، فهذا ما تمت مناقشته في الاجتماع الأخير في جميع المحافظات العراقية، وهناك عدد كبير من الطلاب الذين أنهوا تعليمهم الثانوي، لأول مرة على الإطلاق، تقدموا إلى الجامعات العراقية.

رابط وتعليمات الحصول على نتائج امتحان القبول المركزي العراقي

وفقًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نبيل كاظم، يجب ألا يكون هناك تأخير في إصدار نتائج القبول في المرحلة الأولى من المدارس المتوسطة من جميع البلدان والجامعات العراقية، وكذلك مراجعة شاملة لجميع البيانات والأوراق المقدمة من الطلاب.

كما أعرب نبيل كاظم، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، عن قلقه من سرعة استخراج نتائج إجراءات القبول المركزية ونشرها على المنصة الإلكترونية للنتائج، وتم الإعلان عن نتائج القبول المركزية لهذا العام في جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك بغداد وكليات وجامعات ميسان والمثنى والفلوجة والقادسية وبغداد، وكذلك مدن الموصل والكوفة وتكريت وبابل وذي قار وكربلاء وكركوك ونينوى وديالي.

تُعرف نتائج القبول المركزي

لتلاميذ الصف السادس الإعدادي

من خلال موقع النتائج الخاص بنا وكذلك وزارة التعليم العالي، يمكن العثور على جميع الكليات العراقية حيث يمكن الوصول إلى نتائج قبول الطلاب 2022 بسرعة وسهولة في مكتب القبول العراقي إذا كنت تعرف رقم الامتحان الخاص بك.

كيف يمكنك معرفة حالة قبولك؟

تتيح البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية لجميع الطلاب العراقيين الذين أكملوا الشهادة الثانوية العامة بنجاح معرفة نتائج القبول المركزي في مختلف الجامعات العراقية التي تقدموا إليها بمجرد إعلان النتائج رسميًا بسهولة وإلكترونياً، ومن خلال اتباع جميع الخطوات المذكورة أدناه بالتفصيل والدقة:

يجب على الطالب التوجه إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق لتقديم طلب للحصول على منحة دراسية.

بمجرد الوصول إلى الصفحة الرئيسية، يمكن للطلاب الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات التجارة الإلكترونية الموجودة مسبقًا.

الخطوة التالية هي اختيار الخدمة التي تسمح لك بالبحث عن معلومات حول القبول المركزي في الكليات والجامعات العراقية.

بعد ذلك، يتم إدخال رقم اختبار الطالب في الحقل المخصص لذلك.

عند النقر على المربع للحصول على مزيد من المعلومات، سيتم عرض نتيجة القبول المركزي 2021 للطالب بتنسيق سهل الفهم.

على الرغم من حقيقة أن موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي mohesr gov iq نشر نتائج القبول المركزي 2021 برقم الامتحان لطلبة العراق السادس الاعدادي يوم السبت العاشر من الشهر الجاري لكن تستمر عمليات البحث ويمكن العثور على نتائج القبول في الجامعات العراقية باتباع العمليات المذكورة أعلاه.

حان الوقت لاختتام هذا المقال المطول والمفصل عن رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واهم الخطوات التي من خلالها اي طالب عراقي انهى الثانوية العامة ويريد الحصول على نتيجة القبول المركزي برقم امتحان للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وكذلك يمكن لكل طالب لم يتمكن من الحصول على نتيجته ترك تعليق في أسفل المقالة لشرح سبب عدم قدرته على القيام بذلك.