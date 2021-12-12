موقع نتائج القبول المركزي 2021-2022 في الجامعات العراقية رابط نتائج القبول المركزي نتائجنا ٢٠٢٢ صدرت

نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني في الجامعات العراقية ، نواصل تقديم أهم الأخبار عن المسيرة التعليمية في العراق الشقيق حيث نرصد لكم أهم ما الأخبار نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية فيما موعد إعلان نتائج القبول المركزي 2021-2022 في الجامعات العراقية للطلاب خريجي السادس الإعدادي العلمي الأحيائي و التطبيقي والأدبي، حيث نشرت وكالة الأنباء العراقية وعدد من المواقع الرسمية في العراق، أن وزارة التربية قد حددت أول أمس الأربعاء موعد نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني في الجامعات العراقية، والذي سيكون تزامناً مع انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الإعدادي. نتائج القبول المركزي موقع نتائجنا.

وأكدت مصادر تربوية منذ الساعات الأخيرة من يوم أمس الخميس الموافق 9-12-2021 ، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل في الوقت الحالي لتحديد موعد إعلان نتائج القبول المركزي ٢٠٢٢ بالرقم الامتحاني ، حيث سيتم الاستعلام عن النتيجة خلال الفترة القادمة، مُشيرة أيضاً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستكشف جميع التفاصيل التي تخص هذا الشأن. ويمكنكم الآن الإطلاع على نتائج القبول المركزي 2021-2022 من خلال ( الرابط التالي ) وفقاً لما تم نشره عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيس بوك ، حيث نشرت كافة الروابط التي يُمكنكم من خلالها الإطلاع على النتائج، وجاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد برئاسة الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نتائج القبول المركزي 2021-2022

نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني في الجامعات العراقية ، هو محل اهتمام وبحث متزايد من قبل جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الآن وذلك بعدما بدأ الطلاب الدخول في مرحلة امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي، وعليه فقد أكد حيدر العبودي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، أن وزارة التعليم العالي تنتظر تسلم البيانات من وزارة التربية من أجل التجهيز والاستعداد لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية.

وأردف حيدر العبودي المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي العلمي الأحيائي و التطبيقي والأدبي، قد بدأت في يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2021 ، وتستمر امتحانات الدور الثاني لطلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي في العراق حتى تنتهي في يوم الحادي عشر من نوفمبر 2021.

موعد إعلان نتائج القبول المركزي 2022 في الجامعات العراقية

واستكمل العبودي تصريحاته مؤكداً، أنه فور استلام وزارة التربية كافة البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات واستكمال تلك البيانات بدقة شديده والتأكد من صحتها، سيتم الإعلان رسمياً عن نتائج القبولات المركزية 2021-2022 المركزي ، وسيتم تفعيل رابط الاستعلام والحصول على الطلاب المقبولين في الجامعات العراقية من خريجي الصف السادس الإعدادي.

كما أوضح حيدر العبودي المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، أن الآليات الحديثة التي تتبعها وزارة التربية في الوقت الحالي تعد عادلة جدا وذات شفافية، حيث تعمل على الاعتماد الكلي على رغبة ومعدل الطلاب وترتيب الخيارات التي قام بتقديمها، مُبيناً أن الترشيح القبولات المركزية في الجامعات العراقية 2021-2022 يكون وفقاً للمعطيات المنظمة إلكترونياً.

رابط نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني

جميع الطلاب والطالبات سيتمكنون من الحصول على نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني من خلال الدخول عبر رابط موقع بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وذلك بعدما أوضحت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس الخميس. وسوف نوفر لكم رابط النتيجة والإطلاع على كشوف الطلاب المقبولين في الجامعات العراقية القبول المركزي 2022 فور تفعيلة مباشرة.

تحديث: ما زالت فترة التقديم إلى القبول المركزي 2021-2022 ، قائمة حتى اللحظة، إلى أن تنتهي عمليات التقديم إلى القبول المركزي بالجامعات العراقية في العشرين من شهر نوفمبر الجاري، وذلك حسب ما صرحت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، إلى أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمراجعة وفرز طلبات التقديم، وسيتم بعدها إعلان نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني. وسنوافيكم بكل ما هو جديد خلال الفترة القادمة.

تحديث اليوم الإثنين 6-12-2021: أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية سيتم صدورها بالرقم الامتحاني عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت قريباً خلال الفترة القادمة، علماً أن التقديم على استمارة القبول المركزي في 30 نوفمبر الماضي، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نوهت على الطلاب ضرورة التدقيق والتعرف على الحدود الدنيا والأجور الخاصة بالدراسة عند التقديم على استمارة القبول المركزي.

نتائج القبول المركزي موقع نتائجنا

قراءنا الكرام سنعمل على توفير كافة الروابط والمصادر التي تخص استخراج نتائج القبول المركزي موقع نتائجنا ، ولعل هذا سيكون أبرز ما سيبحث عنه الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث يعمل موقع نتائجنا على توفير كافة التفاصيل والأخبار الهامة والتي تخص النتائج في العراق، ونود أن نُطالعكم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية قد أكدت أول أمس الخميس أن موعد إعلان نتائج القبول المركزي 2021-2022 بات قريباً خلال الأيام القليلة القادمة، هذا وسوف نكون قريبين جدا من الحدث وسنوافيكم بكل ما هو جديد أول بأول فيما يخص استخراج نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية.

تحديث: نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول أمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنها تستعد خلال الفترة الحالية للإعلان عن نتائج القبول المركزي 2021-2022 للجامعات العراقية ، حيث تعمل حاليا على استكمال مراجعة وفرز الطلبات المقدمة للالتحاق بالجامعات العراقية، وذلك بعدما انتهى طلاب وطالبات السادس الإعدادي من امتحانات الدور الثاني وتم الإعلان عن النتيجة، وعقد الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً مع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أكد خلاله معاليه أن ملفات القبول المركزي للجامعات العراقية 2022 ، تُمثل مفصلا سنويا يتضمن آلية الطلبة وعوائلهم منوهاً على ضرورة استكمال جميع الإجراءات التي تخص إعلان نتائج القبول المركزي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

تحديث: يزداد البحث عن رابط نتائج القبول المركزي 2021-2022 ، حيث يوجد إقبال كبير على موقع النتيجة من قبل جميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بطلبات وقاموا بملئ استمارة القبول المركزي التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووقت إعلان النتائج منذ قليل، أوضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قبول 147 ألف و606 طالبا وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية ضمن القبول المركزي لسنة 2022/2021، ويمكنكم الآن الإطلاع على النتيجة من خلال الدخول على الرابط المرفق بعاليه.