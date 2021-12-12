الحكومة السورية تعلن رفع أسعار البنزين

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر تويتر، قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فى سوريا: "تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ 1100 ليرة (حوالى 30 سنتًا أمريكيًا) للتر الواحد".

وكانت الحكومة السورية بدأت رفع أسعار البنزين منذ بداية العام الجارى، عندما أعلنت فى شهر يناير الماضى رفع سعر البنزين المدعوم 475 ليرة، ارتفاعًا من 450 ليرة، ثم رفع سعر البنزين العادى المدعوم فى منتصف شهر مارس إلى 750 ليرة، مع تخصيص 100 لتر شهرياً لكل سيارة، يتم توزيعها بصفة أسبوعية لتجنب الازدحام أمام محطات الوقود.

كما رفعت الحكومة السورية سعر البنزين غير المدعوم، المعروف بالأوكتان ثلاث مرات خلال العام الجارى، كان آخرها بداية شهر يوليو الماضى، ليصل إلى ثلاثة آلاف ليرة ـ ما يعادل دولار أمريكى ـ وبزيادة 500 ليرة، ما تسبب فى رفع تكلفة النقل.