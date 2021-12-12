إصابات كورونا فى روسيا تتجاوز 10 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، تماثل 31391 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 36446 مريضا فى اليوم السابق. ووفق الإحصائيات الرسمية الأخيرة، بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى روسيا منذ بداية تفشى الجائحة 10 ملايين و16896 إصابة، تعافى منها 8 ملايين و741355 شخصا، فيما توفى 289483 شخصا.

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