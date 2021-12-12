نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتائج القبول المركزي 2021/2022 عبر منصة وزارة التعليم العالي العراقية بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول المركزي 2021/2022، من الكلمات الأكثر بحثاً حالياً عبر محرك البحث الشهير جوجل نتائج القبول المركزي لطلاب الصف السادس الإعدادي الذي حققوا النجاح في الدور الأول، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق عن توفير نتيجة القبول المركزي عبر موقعها الرسمي، وقد أصدرت النتيجة رسمياً اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021، وهذا بعد الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالقبول المركزي في الجامعات العراقية لكل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ولذلك ننشر لكم كيفية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي.

نتائج القبول المركزي 2021/2022

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية مؤتمر صحفي اليوم بحضور وزير التعليم العالي الدكتور نبيل الكاظم وبحضور دائرة الدراسات والمتابعة والتخطيط، وهذا من أجل وضع النقاط الأخيرة للنتيجة بعد فحص الطلبات التي قدمها الطلاب عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، وستعلن النتيجة في كافة محافظات العراق منها “كربلاء، واسط، النهرين، الموصل، الكوفة، تكريت، كركوك، المثنى، ديالي، نينوي، تكريت، بابل، ذي قار، القاسم، سومر، بغداد، الفرات، الأنبار، الخضراء، العراقية، الفلوجة، ميسان، القادسية، البصرة، المستنصرية جابر بن حيان الطبية، وكل هذا سوف يكون متاح عبر موقع الوزارة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2021/2022

أعلنت اليوم بشكل رسمي نتائج القبول المركزي في كل المحافظات العراقية، عن الجامعات المعنية والمعاهد المختلفة، ويمكن لكل الطلاب الناجحين في الصف السادس الإعدادي في جميع المحافظات الاستعلام عن نتيجة القبول المركزي من خلال موقع وزارة التعليم العالي بالرقم الامتحانين، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

الضغط على خدمة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالجامعات العراقية.

كتابة الرقم ألامتحاني في المكان المحدد له.

الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر نتيجة القبول المركزي بشكل مفصل.

أبرز الجامعات المعنية في نتائج القبول المركزي

هناك عدد من الجامعات العراقية المعنية بنتائج القبول المركزي ومن أبرز تلك الجامعات “جامعة ديالي، جامعة المستنصرية، جامعة البصر التكنولوجية، جامعة سومر، جامعة القاسم الخضراء، جامعة تكريت، وجامعة بغداد، ومعاهد الجامعات التقنية”، وغيرها من الجامعات الأخرى