رابط الاستعلام نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني من وزارة التعليم العالي

ننشر لكم رابط نتائج القبول المركزي 2021 بالرقم الامتحاني من خلال وزارة التعليم العالي، كانت وزارة التعليم العالي قد أكدت إعلان نتائج القبول الامتحاني اليوم الأحد من خلال الرقم الامتحاني في العراق لكل الطلاب والطالبات داخل مدن العراق المختلفة.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2021

يمكن لكل طلاب العراق الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في كل الجامعات العراقبة من خلال بوابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داخل العراق من خلال موقع وزارة التعليم العالي من خلال خطوات بسيطة.

الدخول على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

إختيار الخدمات الإلكترونية الخاصة بالطلاب.

إختيار خدة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية

القيام بإدخال الرقم الإمتحاني المخصص لكل طالب في المكان المخصص له.

القيام بالضغط على الإستعلام عن النتيجة من اجل عرض نتيجة القبول المركزي 2021 والخاصة بك.

هذا ويمكن لطلاب الصف السادس الاعدادي الإستعلام عن نتائج القبول المركزي بكافة الأقسام والأفرع سواء أكان (أحيائي أو تطبيقي أو أدبي) ويمكن معرفة نتائج القبول المركزي من خلال موقع وزارة التعليم العالي حيث تتيح الوزارة في العراق كل النتائج الخاصة بالطلاب.

وكانت وزارة التعليم العالي في العراق قد أعلنت نتائج القبول المركزي في مدن كربلاء وكركوك ونيوني وديالي ووسط والنهرين والموصل والكوفة وتكريت وبابل وذي قار والقاسم والفرات وسامرا والأنبار وميسان والفلوجة وجابر بن حيان والقادسية وبغداد والمستنصرية والبصرة وغيرها من مدن العراق المختلفة لنتائج القبول المركزي 2021 بالرقم الامتحاني وذلك لكل الطلاب.

كان طلاب السادس الاعدادي في العراق قد تم إعلان نتائجهم في الدور الأول والثاني، حيث يمكنهم من خلال معرفة نتائج القبول المركزي معرفة كل الحدود الدنيا للقبول المركزي والتي أعلنت ونوهت عنها وزارة التعليم العالي.

هذا ونساعد كل طلاب الصف السادس الاعدادي بمعرفة نتائج القبول المركزي من خلال وضع الرقم الامتحاني الخاص بهم في تعليقات الموقع، حيث نقوم بالمساعدة لكل طلاب الصف السادس الاعدادي لإيجاد النتائج الخاصة بهم ومعرفتها والتي تخص نتائج القبول المركزي بشكل كبير لكل الطلاب، يذكر أن هناك ضغط كبير على موقع وزارة التعليم العالي حتى الأن.