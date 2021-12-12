كلاسيكو آخر.. موعد مباراه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة (ديربي مدريد)

مباراه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ، متعة كروية أخرى تتجدد مع كرة القدم العالمية، والأوروبية على وجه التحديد، والإسبانية بشكل أكثر تحديدًا، حيث يستضيف مساء اليوم الأحد 2021/12/12 ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، مواجهة نارية، في ديربي مدريد، وذلك ضمن لقاءات الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الإسباني 2022/2021 ، وهي مواجهة لا تعرف الحسابات ولا حتى الترتيب على صعيد جدول البطولة، بالإضافة إلى شكل وأداء الفريق فيما يسبقها من مباريات.

خلال السطور المقبلة، سنستعرض كل التفاصيل المتاحة حول موعد مباراه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة ، فضلًا عن موقف ووضعية الفريقين في جدول الدوري الإسباني هذا الموسم ، إلى جانب تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني على مدار تاريخه الطويل الممتد منذ 92 عامًا، وتحديدًا منذ موسم 1929.

مباراه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

في مواجهة كما أسلفنا لا تعرف الحسابات ولا المنطق، وإنما يحكمها الأداء في المستطيل الأخضر، والتركيز مع التوفيق الحاضر خلال 90 دقيقة.

نظريًا وعلى الورق، يعتبر الملكي بصفته صاحب الأرض والجمهور، الأوفر حظًا للفوز بـ ديربي مدريد المرتقب الليلة لأسباب عدة.

فـ الميرنجي نجح خلال آخر 6 مباريات، في الظفر بالنقاط الثلاث، محققًا العلامة الكاملة، التي مكنته حتى كتابة السطور التالية من اعتلاء صدارة الليجا، متفوقًا عن أقرب منافسيه إشبيلية بفارق 5 نقاط كاملة.

بينما حقق الأتلتي خلال مواجهاته الست الأخيرة، 3 انتصارات وتعادلين مثيرين، وهزيمة مؤخرًا في عقر داره أمام ريال مايوركا.

ما يجعل حظوظ كتيبة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أعلى نسبيًا.

فيما يلي نستعرض أولًا، جدول الترتيب الدوري الإسباني حتى الجولة الـ16 وبدايات الأسبوع الـ17:

ريال مدريد

نبدأ مع أصحاب الضيافة، فريق نادي ريال مدريد الإسباني ، والذي يدخل مواجهة الليلة، وشعاره النقاط الثلاث للحفاظ على الصدارة.

ويسعى الميرنجي تحديدًا هذا الموسم، في استعادة اللقب الغائب من الموسم الماضي، بعد خسارته لصالح غريمه ومواطنه أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين فقط.

على مدار 16 جولة مضت حتى الآن من عمر المسابقة المحلية الإسبانية هذا الموسم، تمكن خلالها الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإسباني برصيد 34 بطولة، من حصد 39 نقطة وصافي (22) هدفًا.

ونجح الملكي في تحقيق 12 انتصارًا هذا الموسم، كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز في الـLaliga ، كما تعادل في 3 مواجهات، وتلقى خسارة واحدة، وهو أقل الأندية تلقيًا للهزائم حتى الآن.

جاءت انتصارات ريال مدريد على حساب ريال بيتيس وأتلتيك بلباو بهدف نظيف.

كما فاز بنتيجة (2-1) على كل من فالنسيا وبرشلونة ( الكلاسيكو الإسباني ) وإلتشي و رايو فاليكانو بالإضافة إلى إشبيلية الوصيف حاليًا.

أما الانتصارات الكبرى للفريق الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا ، فجاءت على حساب ريال سوسيداد (2-0)، ثم ديبورتيفو ألافيس وغرناطة بنتيجة واحدة (4-1)، وكذلك سيلتا فيغو (5-2) بجانب ريال مايوركا (6-1).

فيما تعادل الفريق إيجابيًا مع ليفانتي “العنيد” بنتيجة (3-3)، وسلبيًا مع كلًا من فياريال وأوساسونا.

بينما تلقى خسارة وحيدة في الأسبوع الثامن، أمام مضيفه إسبانيول بنتيجة (2-1).

ويمكن التعرف بشكل مبسط على نتائج ريال مدريد خلال الجولات الـ16 الماضية فيما يلي:

أتلتيكو مدريد

في المقابل، يدخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ، لقاء الليلة، وهو ليس أقل رغبة أو حماس في الفوز، ولم لا وهو بطل النسخة الماضية من الليغا، ويسعى بكل قوة للدفاع عن لقبه.

ميزة أخرى ودافع إيجابي، ربما يخدم الأتلتي في الكلاسيكو الإسباني ، يتمثل في نجاحه بشكل مثير ومميز، في العبور إلى دور الإقصائيات أو دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ، بعد فوزه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات “خارج الديار” على مضيفه بورتو بنتيجة (3-1)، ليتأهل كوصيف للمجموعة الثانية خلف ليفربول.

حاليًا يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول البطولة الإسبانية، برصيد 29 نقطة وصافي (11) هدفًا، بفارق 10 نقاط عن الملكي المتصدر، وبفارق نقطة وحيدة عن ريال بيتيس الثالث.

إلا أن الروخي بلانكوس يمتلك ميزة استثنائية، حيث تتبقى له مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع مع غرناطة.

وحول سجل مواجهات كتيبة الأرجنتيني دييغو سيميوني ، فقد نجح الفريق هذا الموسم في تحقيق 8 انتصارات و5 تعادلات، فيما سقط في فخ الهزيمة مرتين، خلال 15 مباراة خاضها.

انتصارات الأتلتي في الموسم الحالي، جاءت أمام إلتشي وأوساسونا بهدف نظيف، بجانب الفوز بنتيجة (2-1) على كل من سيلتا فيغو وإسبانيول وخيتافي.

أما انتصارات أتلتيكو مدريد الكبيرة نسبيًا، فجاءت على حساب برشلونة (2-0) ثم ريال بيتيس (3-0) وأخيرًا قادش (4-1).

كما تعادل الفريق بنتيجة (2-2) مع كل من فياريال وريال سوسيداد وليفانتي، بالإضافة إلى التعادل مع فالنسيا (3-3)، وتعادل سلبيًا أيضًا مع أتلتيك بلباو.

فيما يلي نتناول النتائج الإجمالية لـ أتلتيكو مدريد خلال 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن:

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

خلال بطولة الدوري الإسباني ، جمعت أتلتيكو مدريد وريال مدريد 52 مواجهة.

حسم الملكي 29 مباراة بالفوز، بينما فاز الأتلتي في 6 مواجهات فقط، وحسم التعادل 17 لقاءً بين الفريقين.

أما عن سجل الأهداف المسجلة في ديربي مدريد ، فقد سجل ريال مدريد 95 هدفًا في شباك الروخي بلانكوس، وسكنت شباك الميرنجي 51 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ، فقد تساوى الناديين في ذلك، حيث فاز الفريق الملكي، بنتيجة (4-0)، وذلك في إياب الأسبوع الـ37 من الدوري الإسباني موسم 2003/2002 ، والذي توج بلقبه الملكي آنذاك.

وسجل أهداف الريال في تلك المباراة، الأسطورة الإسباني راؤول غونزاليس هدفين، ومثلهما لـ صاروخ ماديرا “كريستيانو رونالدو”.

وفي إياب الجولة رقم 22 من الدوري الإسباني موسم 2015/2014 ، ينجح أتلتيكو مدريد في الثأر من الملكي بنفس النتيجة، وهو الموسم الذي توج فيه برشلونة باللقب.

موعد مباراه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تقام مواجهة ديربي مدريد ، مساء الأحد، عند الساعة الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت إسبانيا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وعن حكم مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد ، يقود الدولي المعروف أنطونيو ميغيل ماثيو لاهوز بتكليف من الاتحاد الإسباني لكرة القدم .

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية ببث أحداث الكلاسيكو الإسباني عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 2 English و beIN Sports 1 FR بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، وكذلك Gol TV spain و Setanta Sports 1 Eurasia HD و Premier Sports 1 HD و Spor Smart HD و C More Fotball و Nova Sports 3 HD و Max Sport 4 HD و Spiler 2 TV و Turkmenistan Sport HD و LaLiga TV HD uk و SuperSport LaLiga HD.

أما عن معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ، فهو المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية بشكل مفصل على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ووضعية الفريقين في جدول الدوري الإسباني ، وكذلك تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وريال مدريد .