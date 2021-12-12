أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أجواء باردة مع احتمال تشكّل الصقيع

الأرصاد يتوقع أجواء باردة مع احتمال تشكّل الصقيعتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء شديدة البرودة مع احتمال تشكل الصقيع على عدد من المحافظات، محذراً من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل الصقيع على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من إب ، الضالع و المرتفعات الغربية للجوف ومأرب.

بينما ستكون الأجواء باردة في المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، وباردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.

وحذر المركز المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، داعياً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث المزارعين رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن على حماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم من آثار البرودة الشديدة.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : -1 ، عمران : -0.2 ، صنعاء : 1 ، السدة: 4 ، إب : 5، المحويت : 7.2 ، عتق : 8.5 .