زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب باكستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس" تربيون الباكستانية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أنه تم الإبلاغ عن مركز الزلزال على بُعد 40 كيلومترا شمال غرب بحيرة كينجار، على عمق 30 كيلومترا من سطح الأرض.

ولم يتم الإبلاغ عن خسائر فى الأرواح أو الممتلكات بسبب انخفاض شدة الزلزال.