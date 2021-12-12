اليونان تتسلم الدفعة الأولى من طائرات «رافال» الفرنسية الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع اليونانية، أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من طائرات "رافال" فرنسية الصنع إلى سلاح الطيران اليونانى الشهر المقبل، فى مقر الجناح القتالى رقم 114 لسلاح الطيران فى تاناجرا.





وستتمكن الطائرات الست الأولى (من إجمالى 24 طائرة مقاتلة فرنسية ستحصل عليها القوات الجوية اليونانية) من تغطية الاحتياجات التشغيلية على الفور، إذ استكمل طياروها بالفعل تدريبهم فى فرنسا. وقررت وزارة الدفاع أن يكون رئيس الأركان العامة للقوات الجوية اليونانية، الجنرال جورجيوس بليوميس، حاضرا لتسلم دفعة طائرات الرافال، بحسب صحيفة "كاثمرينى" اليونانية. ومن المقرر أن تتسلم اليونان الـ 12 طائرة رافال المتبقية - التى تم شراؤها بالفعل - خلال العامين المقبلين. وفى غضون ذلك، من المتوقع أن تبدأ اليونان فى الأيام القليلة المقبلة إجراءات شراء ستة مقاتلات إضافية من نفس الطراز، بحيث يصبح العدد الإجمالى لطائرات رافال سربا كاملا من 24 طائرة.

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