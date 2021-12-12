الكاظمى: العراق ما زال قائما على قدميه رغم كل التحديات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أن العراق مازال قائما على قدميه رغم كل التحديات ويتطلب مساعدة ومشاركة الجميع.. مشددا على أنه من المهم العمل على تأسيس رؤية وطنية جديدة عن طريق الثقافة والاهتمام بها.





وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن ذلك جاء ذلك خلال زيارة الكاظمى، اليوم الأحد، لدار الكتب والوثائق العراقية، حيث افتتح خلالها قاعة الراحل أحمد الجلبى.. مشيرا إلى أن الجلبى شخصية وطنية أسهمت فى رسم ملامح العراق الديمقراطى بعد سقوط الدكتاتورية. وأضاف الكاظمى "أنه من المهم العمل اليوم على تأسيس رؤية وطنية جديدة عن طريق الثقافة والاهتمام بها"، مبينا أنه "لو كان الراحل الجلبى حاضراً لشهد محاولات الحكومة ببناء هذه المرحلة الجديدة ومضيها فى طريق الإصلاح، وتبنيها ورقة الإصلاح الاقتصادى التى حظيت باهتمام وإشادة المجتمع الدولى بها". وأشاد الكاظمى بذكرى الراحل الجلبي، واصفاً إياه بـ"الشخصية الوطنية التى ساهمت فى رسم ملامح العراق الديمقراطى بعد سقوط الدكتاتورية، مثلما كان مثقفاً محبّاً لبلده وحالماً بعراق مزدهر".

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