مجموعة السبع: عواقب وخيمة حال أى عدوان روسى على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، جاء ذلك فى مسودة البيان الختامى للمجموعة، التى أكدت أنه "يجب ألا يكون لدى روسيا أى شك فى أن أى عدوان عسكرى على أوكرانيا، سيكون ثمنه باهظا وعواقبه وخيمة".
وتسود حالة توتر متصاعد بين دول الغرب وروسيا بسبب الحشود العسكرية على الحدود الأوكرانية، إذ حذرت العديد من التقارير الاستخبارية والإعلامية فى أوروبا وأمريكا من توقعات بهجوم عسكرى روسى على روسيا بحلول مطلع العام المقبل 2022.
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