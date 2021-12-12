مع قرب احتفالات الكريسماس.. القنابل المنزلية تثير الرعب فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير بريطانية، اليوم الأحد، عن مخاوف جدية لدى وزارة الداخلية فى المملكة المتحدة بسبب المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة القنابل المنزلية والتى قد تدخل فى تنفيذ عمليات إرهابية، خصوصا مواد التبييض والمطهرات، وذلك مع قرب حلول ليلة رأس السنة واحتفالات عيد الميلاد.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن أحد أبرز الأمثلة على القنابل منزلية الصنع هى تلك القنبلة التى استخدمت فى هجوم مانشستر، وتسببت فى مقتل 22 شخصًا، ما يتطلب إجراءات من المتاجر والشركات لمكافحة الإرهاب، والإبلاغ عن أى معاملات مشبوهة أو سرقات لكميات كبيرة من هذه المواد الخطرة.

وبحسب الصحيفة، قالت وزارة الداخلية البريطانية: "نتعاون مع الشركات الصناعية لإنتاج مواد بديلة أكثر أمنا لمواجهة التهديدات الجديدة"، مشددة على أنها تمتلك سلسلة تدابير صارمة للتحكم فى الوصول إلى المواد المشار إليها والسموم المتفجرة، إضافى إلى تراخيص صارمة للوصول إلى أكثر المواد خطورة.

وفى الوقت ذاته أشار الصحيفة إلى أنه لايزال من السهل الحصول على هذه المواد المتفجرة نسبيا، لسوء الحظ، لافتة إلى أنه فى كل مرة تصادف أجهزة الأمن أو شرطة مكافحة الإرهاب متفجرات جديدة محلية الصنع.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تنظر بعين الاعتبار إلى جميع المكونات، وسبل الحصول عليها أو تصنيعها، إضافة إلى التدابير التى يمكن اتخاذها لمنع وصول الإرهابيين إلى هذه المواد وتحويلها إلى متفجرات خطرة.

وفى وقت سابق، حذرت مفوضة الأمن الأوروبية، سيسيليا مالمستروم، خلال من بيع بعض المواد الكيميائية المتاحة للعامة، لاسيما نترات الأمونيوم وبيروكسيد الهيدروجين، التى يستخدمها الإرهابيون لصنع "القنابل المنزلية" التى شاع استخدامها فى الهجمات الإرهابية خلال الآونة الأخيرة.

وتستخدم مادة بيروكسيد الهيدروجين أو مياه الأكسجين كعنصر تبييض، ومطهر، لكن يمكن استخدامها أيضا لصناعة متفجرات، مثل بيروكسيد الاسيتون أو "تى.ايه.تى.بى" شديدة الانفجار، ولاستخدامها فى أمور حياتية مثل الشامبو والمطهرات ومبيدات الأعشاب، فهى متاحة فى كافة متاجر أوروبا.