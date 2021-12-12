إقامة صلاة الاستسقاء في المملكة العربية السعودية يوم غد الاثنين

إقامة صلاة الاستسقاء سوف تتم غداً يوم الاثنين الموافق 13 من ديسمبر للعام الحالي 2021 في المملكة العربية السعودية، ومعني استسقاء في اللغة العربية جاء علي وزن استفعال وتعني السقي بنسبة زائدة عن المطلوب، والهدف من هذه الصلاة هو التضرع الي الله عز وجل والدعاء للمولي بنزول المطر في حالة عدم نزوله لفترة طويلة، حيث يقل الماء في تلك الفترة ولان الماء هو مصدر الحياة فمن الضروري عند انحباس الماء لفترة طويلة من إقامة الصلاة حتي يتم ري الأشجار وسقاية الدواب والاستخدامات اليومية في حياة الإنسان من شرب واغتسال وغيرها.

إقامة صلاة الاستسقاء

وقد صدر بيان من الديوان الملكي السعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والبيان كالتالي:

تأسياً بسنة نبينا محمد صل الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الريفين الملك سمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه إلي إقامة الصلاة غداً الاثنين الموافق 13 من شهر ديسمبر 2021 ميلادية، والموافق 9 من شهر جمادي الأول 1443 هجرية، حسب تقويم أم القري، وعلي جميع المواطنين الإكثار من التوبة والاستغفار والرجوع الي المولي عز وجل والإحسان الي عباده وزيادة الطاعات والإكثار من النوافل والصدقات والاذكار، التيسير علي عباد الله وتفريج كروبهم ، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا من أمرنا، وينبغي علي كل مسلم قادر علي الصلاة العمل بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم، إظهاراً للافتقار الي الله جل جلاله مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه”.

وعدد ركعات صلاة الاستسقاء وطريقتها

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط تطبيق اعتمرنا لحجز العمرة ، اتفق أهل العلم علي أن الصلاة عدد ركعاتها ركعتين بجماعة، من غير آذان أو إقامة، وتكون في مصلي البلد، ويتم أداء الصلاة خارج أوقات الكراهة، أما عن طريقة أداء صلاة الاستسقاء فهي كالتالي: