أخبار اليمن : فلكي يمني يوجه رسالة هامة للإدارة الامريكية

فلكي يمني يوجه رسالة هامة للإدارة الامريكيةوجه خبير دولي يمني رسالة هامة للإدارة الامريكية عن التغيرات المناخية التي تهدد العالم خلال العقد القادم وذكر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي تحت عنوان "على الإدارة الامريكية ... ان تدرك ان جزر المالديف "لم ولن" تكون اسوء حالا من نيو اورلينز".

وقال الفلكي اليمني الشوافي "من اليمن الدول الواقعة ضمن المناطق التي تستهدفها كل أنواع كوارث الطقس المتطرف، فبعد مؤتمر المناخ 26 للأمم المتحدة المخيب للآمال يبقى الترقب للتوجه الأمريكي والخطة التي تتضمن تقليل الانبعاثات والإصلاحات المناخية على امل ان يقود الى تحرك من الدول الصناعية التي لديها معدلات عالية من الانبعاثات، الا انه بعد نجاح المعارضين بتخفيض الخطة لا يزال هناك خلاف.

وأضاف : "رغم ان المبلغ المتعلق بخفض الانبعاثات والإصلاحات المناخية 555 مليار دولار لا تجعل امريكا على المسار الصحيح نحو تقليل الانبعاثات الى النصف بحلول عام 2030، ويعد قليل مقارنة بنفس المبلغ تقريبا خسائر امريكا نتيجة الكوارث المناخية حوالي 537.2 مليار دولار خلال الفترة (2017-2020)".

وأبدى تساؤله ، بالقول: (ماذا لو اخذ بالاعتبار الفرصة الضائعة فمثلا شهد جنوب غرب أمريكا الشمالية خلال العقدين الماضيين اشد جفاف منذ 1200 سنة، وقد تستلم أمريكا بموقعها فاتورة خسائر واضرار اضعاف ذلك نتيجة التغيرات المناخية خلال العقد القادم بجانب الخسائر البشرية التي يفترض ان تكون اغلى ، التغيرات المناخية تطال كل دول العالم اليوم، فمن لا يؤمن بالاحتباس الحراري مستعد للحلول الطبيعية).

