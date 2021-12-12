هكذا نجح صلاح بالتعامل مع اختصاصي "تشويش" المهاجمين

يعرف حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بأساليبه "الخبيثة" للتأثير على المهاجمين، خلال تسديد ركلات الجزاء ضده، لكن أساليبه لم تنجح مع المصري محمد صلاح، مساء السبت.
وواجه صلاح وفريقه ليفربول الإنجليزي، الخصم "العنيد" أستون فيلا، على استاد أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع صمود أستون فيلا خلال المباراة، نجح ليفربول أخيرا بالحصول على "انفراجة" لتحقيق الانتصار، تمثلت بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 67.
ومن لحظة إمساك صلاح للكرة، استعدادا لتنفيذها، بدأ الحارس الأرجنتيني مارتينيز بتوجيه الحديث "المستفز" للنجم المصري، في محاولة لإخراجه من تركيزه العالي.
وعند وقوفه على الخط، بدأ مارتينيز باستخدام طريقة لتشتيت الانتباه، تمثلت بالإشارة تكرارا على يمينه، وكأنه يقول لصلاح أنت ستسدد هنا.
ولكن صلاح لم يلتفت للحارس الأرجنتيني، واستمر بالنظر للكرة، والتنفس بعمق بشكل ملحوظ، لمرات متكررة، وكأنه يقوم بتنظيم دقات قلبه، قبل أن يأخذ بضع خطوات للأمام ويسدد في المرمى.
لكن صلاح حافظ على هدوئه، وسدد الكرة في الجهة اليسرى، وبالرغم من قفز مارتينيز لنفس اتجاه الكرة، إلا أنه فشل بصده لقوتها ودقتها في زاوية المرمى.
وسبق لمارتينيز أن صد ركلات ترجيح لنجوم عالميين، فقدوا تركيزهم أمامه بسبب أساليبه "الغريبة"، أبرزها خلال لقاء الأرجنتين وكولمبيا في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا الصيف الماضي.
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