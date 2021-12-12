روسيا: المحادثات بين بوتين وبايدن كانت إيجابية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين أخبر نظيره الأمريكى جو بايدن، بأن القوات الروسية لا تهدد أحدا، وذلك ردا على المزاعم حول التحضير لـ"غزو" أوكرانيا، موضحا أن الأجواء كانت إيجابية.





وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، فى مقابلة مع القناة الأولى الروسية، اليوم الأحد، أن "الرئيس بوتين قال بوضوح مخاطبا الرئيس الأمريكي، إنكم تتحدثون عن قواتنا المنتشرة فى روسيا والتى لا تهدد أحدا".

وحول الأجواء التى سادت محادثات بوتين وبايدن، قال بيسكوف، إن المحادثات التى جرت بين الزعيمين اتسمت بطرح واضح لا يقبل التأويل لقضايا معينة.

وأوضح بيسكوف أن "الرئيسين بطبيعة الحال، يظهران لبعضهما أدوات التواصل الجيد، ولكن من وجهة نظر الموضوعات، ومن وجهة نظر نبرة مناقشة قضايا معينة، فهذا اتسم بالوضوح الذى لا يقبل التأويل أو التناقضات".

وأجرى الرئيسان الروسى والأمريكى محادثات عبر تقنية الفيديو، الثلاثاء الماضي، وذلك فى ظل التوتر على خلفية الأزمة الأوكرانية.