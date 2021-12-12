سفير باكستان بالقاهرة: التخلى عن أفغانستان فشل ذريع للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وأضاف، أن استمرار انخراط المجتمع الدولى فى أفغانستان أمر حتمى، وبينما يظل توفير الدعم الإنسانى العاجل والفورى أولوية أساسية، فمن المهم بنفس القدر اتخاذ خطوات لمنع الانهيار الاقتصادى فى البلاد، وإذا تم تجنب أزمة إنسانية وتم ضمان الاستقرار الاقتصادى، يمكن توطيد السلام فى البلاد، وسيعود ذلك بالنفع أيضا بالنسبة للسلام الإقليمي.

وأوضح أن باكستان تعتمد على الدعم الكامل من الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى والمجتمع الدولى لتقديم كل دعم ممكن للشعب الأفغانى فى هذه الساعة التى تشتد الحاجة إليها، مؤكدا أن باكستان من جانبها ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الأفغان.

وتابع السفير، أن باكستان ستستضيف جلسة استثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى للنظر فى الوضع بأفغانستان وسوف تنعقد فى إسلام آباد يوم 19 ديسمبر 2021.

وأضاف أن هذه الجلسة الاستثنائية ستنعقد بمبادرة من المملكة العربية السعودية - رئيس قمة منظمة التعاون الإسلامى، وسيسبقها اجتماع كبار المسؤولين فى 18 ديسمبر، ويحضرها بالإضافة إلى الدول الأعضاء والدول المراقبة، ممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وبعض الدول غير الأعضاء بما فى ذلك الدول الخمس دائمة العضوية (على مستوى المبعوثين الخاصين).

وأشار إلى أن انعقاد الدورة الاستثنائية فى ضوء الوضع الإنسانى الخطير فى أفغانستان، فوفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يواجه 60% من سكان أفغانستان البالغ عددهم 38 مليون نسمة "أزمة بمستويات المجاعة" والوضع يزداد سوءًا كل يوم، مؤكدا أنه إذا ترك الوضع دون معالجة، يمكن أن يتفاقم إلى أكبر أزمة إنسانية فى العالم.

وأوضح بلال أن أهداف عقد اجتماع مجلس وزراء الخارجية تتمحور حول الإعراب عن تضامن الأمة الإسلامية مع الشعب الأفغانى والقيام بدورنا فى احتواء وعكس مسار الوضع الإنسانى المتدهور بسرعة فى أفغانستان، لا سيما فيما يتعلق بنقص الغذاء ونزوح المواطنين والانهيار الاقتصادى المحتمل، و أيضا حشد الدعم الدولى لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة والمستمرة للشعب الأفغانى.

وأكد أيضا أنه لهذا الغرض يمكن النظر فى إمكانية وجود "آلية" مخصصة تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامى، وإعادة تركيز انتباه المجتمع الدولى الأوسع نطاقاً على أن الحالة التى تتكشف فى أفغانستان لا تمثل تحدياً إنسانياً فحسب، بل يمكن أن تؤدى أيضاً إلى تفاقم الوضع الأمنى، وإثارة عدم الاستقرار، والتسبب فى نزوح جماعى للاجئين، والتأثير سلباً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وقال بلال، إن أفغانستان عضو مؤسس فى منظمة التعاون الإسلامي. وبوصفها جزء من الأمة الإسلامية، تربطنا روابط من الصداقة والأخوة مع شعب أفغانستان، حيث تؤمن باكستان بأن منظمة المؤتمر الإسلامى يمكن أن تقود الطريق لمساعدة إخواننا وأخواتنا الأفغان، فعلى مر السنين، قدمت منظمة المؤتمر الإسلامى دعمها المستمر لشعب أفغانستان. واليوم أكثر من أى وقت مضى، يحتاج الشعب الأفغانى إلى دعم المجتمع الدولى بما فى ذلك منظمة المؤتمر الإسلامى.

وأوضح أن باكستان قد انخرطت فى أنشطة دبلوماسية مكثفة كما يتضح من اتصالات رئيس الوزراء عمران خان بقادة العالم، وزيارة وزير الخارجية شاه محمود قريشى إلى 4 دول مجاورة لأفغانستان (إيران، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وتركمانستان)، وإنشاء منصة دول الجوار الست بمبادرة من باكستان، والمشاركة فى اجتماعات تنسيق موسكو، واستضافة اجتماع الترويكا بلس وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

جدير بالذكر أن هذة ليست المرة الأولى التى تتقدم فيها باكستان لمساعدة أشقائها الأفغان. ففى يناير 1980، عقدت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامى فى إسلام آباد، للنظر فى الوضع فى أفغانستان.

وتعتقد باكستان أن الدورة الاستثنائية ستوفر فرصة للنظر فى خطوات عملية وملموسة للمساعدة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغانى، ومن هنا تبزغ أهمية التعهدات الملموسة من قبل المجتمع الدولى، بما فى ذلك الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى بتقديم الدعم المالى والعينى.