مجاناً.. شروط الحصول على منح أراضي الديوان الملكي وطريقة الاستعلام عنها

تشهد محركات البحث نسبة بحث عالية عن تفاصيل منح أراضي الديوان الملكي 1443، حيث يقدم الديوان الملكي السعودي عدد من الأراضي المواطنين المستحقين، ويعتبر هذا الأمر من أهم أنواع المساعدة التي تقدمها حكومة المملكة إلى المواطنين بشكل مجاني، وذلك في حالة عدم القدرة على امتلاك أرض للبناء عليها، ومن أهم مميزات هذا الدعم أنه مقدم من خادم الحرمين الشريفين وولى العهد مباشرة إلى المواطنين، ويتم منح الأرض وفقا لعدد من الشروط، والتي نذكرها لكم في مقال اليوم.

منح أراضي الديوان الملكي 1443

يمنح الديوان الملكي الأراضي للمواطنين السعوديين، وخاصة المواطنين التي تتوافر بهم الشروط، حتى يتمكن المواطنين الذين لا يستطيعون شراء ارض للبناء ودفع المبلغ الخاص بالأرض بالكامل، حيث يمنح الديوان الملكي هذه الأراضي بشكل مجاني، ويتم طلب الحصول على الأرض بشكل إلكتروني، ويكون مرفقا بالطلب سبب طلب الأرض، حيث يتم النظر من قبل الديوان على الطلب، ثم الرد بالموافقة أو الرفض، والهدف من هذا الدعم هو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين

شروط الحصول على منحة ارض من الديوان الملكي

قام الديوان الملكي السعودي بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها، حتى يوافق الديوان الملكي على منح قطعة الأرض، وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عدم الحصول سابقا على أي نوع من الدعم السكني.

يحب أن يكون المواطن وأسرته من المقيمين بشكل دائم في المملكة.

عدم امتلاك أي سكن خلال الخمس سنوات الأخيرة.

أن لا يقل سن المتقدم عن 25 عام.

وإليكم هذا النموذج الذي يمكن كتابته وتقديمه إلى الديوان الملكي من أجل الحصول على قطعة أرض مجاناً:

الاستعلام عن منح الأراضي بسجل المدني

يتم الاستعلام عن منح الأراضي بالسجل المدني بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية: