رابط موقع نتائج القبول المركزي العراق 2021 بالرقم الامتحاني عبر البوابة الإلكترونية للقبول المركزي

ازداد البحث بصورة كبيرة وملحوظة اليوم عن رابط موقع نتائج القبول المركزي العراق 2-21 – 2021، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي بالعراق عن نتائج القبول المركزي في الجامعات المختلفة في العراق للعام 2021 – 2022، من خلال البوابة الإلكترونية للقبول المركزي، وقد عاش طلاب السادس الإعدادي وأولياء الأمور فترة صعبة في قلق وتوتر بسبب تأخر إعلان النتيجة، ليأتي اليوم وتعلن وزارة التعليم العالي عن نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني، ونوهت وزارة التعليم العالي على أنه يستطيع طلاب السادس الإعدادي بكافة الأقسام والفروع، الاطلاع على نتائج القبول المركزي في العراق 2021 بالرقم الامتحاني إلكترونياً، وذلك عن طريق زيارة موقع نتائج القبول المركزي البوابة الإلكترونية للقبول المركزي، واستخراج النتيجة بكل سهولة بعدة خطوات بسيطة سوف نتعرض لها في المقال، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني سوف نتعرف على رابط نتائج القبول المركزي العراق، وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

موقع نتائج القبول المركزي

أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق منذ قليل نتائج القبول المركزي لجميع الأقسام أحيائي أدبي تطبيقي ولكافة الفروع، بعد غياب تسبب في حدث حالة من القلق والتوتر لدى الطلاب والطالبات، وقد تم الإعلان عن النتائج للدور الأول والثاني لكافة محافظات العراق، لذلك يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لاستخراج النتيجة، وفي حالة تعثر الدخول عليك الانتظار قليلاً ومعاودة الدخول مرة أخرى حتى تستطيع ذلك، فقد يكون هناك ضغط على الموقع من قبل آلاف الطلاب الراغبين في معرفة النتيجة.

رابط البوابة الإلكترونية للقبول المركزي

يتم استخراج نتائج السادس الإعدادي للقبول المركزي إلكترونياً، باتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للقبول المركزي العراق 2021.

النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب لمعرفة النتيجة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة “استعلام نتائج القبول المركزي”.

وزارة التعليم العالي العراق

هناك تزايد كبير وضغط كبير على البوابة الإلكترونية للقبول، من قبل الطلاب والطالبات الراغبين في معرفة النتيجة، فقد تم الإعلان عن النتيجة في كافة محافظات العراق، وهذا يفسر الضغط الكبير على الموقع، لذلك إن لم تستطع الدخول فحاول مرات عديدة حتى يتم الدخول لأن ذلك بسبب الضغط الكبير على الموقع، وتوفر وزارة البحث العلمي العراقية رابط إلكتروني لمعرفة النتيجة من خلاله، وذلك تسهيلاً وتيسيراً على الطلاب الراغبين في معرفة النتيجة.