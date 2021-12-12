نتائج القبول المركزي في العراق بالرقم الامتحاني للعام الدراسي 2021-2022.. وخطوات الأستعلام عن النتيجة

نتائج القبول المركزي في العراق، كثر البحث هذة الأيام علي النتيجة من خلال الطلاب، حيث قامت وزارة التعليم العالي في العراق بالاعلان عن النتيجة الخاصة بالقبول المركزي لعام 2021، وذلك لأنها من المراحل الهامة للطلاب، حيث يوجد قلق كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور علي النتيجة، حيث صدر قرار من الوزارة أن النتيجة سيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الالكتروني، وفي هذا المقال سيتم التحدث عن النتيجة الخاصة بالقبول المركزي في العراق مع معرفة بعض المعلومات الخاصة بالنتيجة.

خطوات الأستعلام عن نتيجة القبول المركزي في العراق 2021

تعد هذة النتيجة من النتائج الهامة لجميع الطلاب العراقيين، حيث سميت أيضا الحدود الدنيا للقبول المركزي لطلاب الصف السادس الإعدادي عام 2021، حيث يتم الإعلان عن النتيجة لجميع الطلاب الذين اجتازوا الإمتحانات الخاصة بالدور الأول والثاني.

حيث يمكن معرفة النتيجة فور ظهورها إلكترونيا، اي من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالرقم الامتحاني للطلاب، ومن خلال الخطوات الآتية:

فتح الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي في العراق وهو http://mohesr.gov.iq/ar/.

يتم الضغط علي إختيار الخدمات الالكترونيه.

يظهر لنا عدة اختيارات نختار منها نتائج القبول المركزي.

ثم يتم تسجيل وكتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، ونضغط علي الاستعلام عن النتيجة.

قد قررت وزارة التعليم العالي العراقي صدور النتيجة عبر موقع الوزارة من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وذلك تسهيلا علي الطلاب وعدم الذهاب الى أي مؤسسة للحصول علي النتيجة.

وهناك إهتمام كبير من قبل الوزارة علي نتيجة القبول المركزي، وذلك نظراً للاهتمام من قبل الطلاب والعائلات جميعها بهذه النتيجة، حيث أكدت الوزارة أنها هامة جدا وتعد هامة لمستقبل الطلاب.

الإعلان عن نتيجة القبول المركزي في العراق

قامت وزارة التعليم العالي العراقي بالاعلان عن النتيجة بالرقم الامتحاني يوم السبت الموافق الحادي عشر من ديسمبر 2021 في جميع المحافظات لكل من الشعبتين العلمي والأدبي، وأيضاً سوف يتم حصول الطالب علي الحد الأدني القبول المركزي لهذا العام 2021.

وإضافة إلي ذلك قد تم الإعلان عن الحد الأدني لبعض الجامعات والمعاهد في العراق، حيث تم الإعلان عن الحد الأدنى لكل من كلية الطب والصيدلية، وقد ذكر سابقاً أن نسبة النجاح عالية بالنسبة للسنوات السابقة.