الأردن يعزّي بضحايا إعصار ضرب ولايات أمريكية

دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بضحايا الإعصار الذي ضرب ولايات إلينوي وميسوري وكنتاكي وتينيسي وميسيسيبي وأركانساس الأمريكية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات، وخلّف أضراراً ماديةً جسيمةً.
وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أهاب الناطق الرسمي بالمواطنين الأردنيين القاطنين في الولايات التي ضربها الإعصار بضرورة توخي الحيطة والحذر، والامتثال لتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات الأمريكية بهذا الخصوص، والتواصل في حالات الطوارئ على رقم الخط الساخن للسفارة الأردنية في واشنطن: 2022949522 أو رقم مركز العمليات في مقر الوزارة 00962795497777.
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