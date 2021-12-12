جنون ودراما ودموع.. فيرستابن يحرز لقب فورمولا 1 أبوظبي

يوم تاريخي شهدته حلبة مرسى ياس في أبوظبي، حقق فيه ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، لقب بطولة العالم بالفورمولا 1 في اللفة الأخيرة، متفوقا على البريطاني لويس هاملتون.
وبعد سيطرة تامة من هاملتون طوال السباق، استطاع فيرستابن خطف صدارة السباق رقم 22 والأخير في بطولة الفورمولا 1، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي على حلبة مرسى ياس.
وبينما كان هاملتون في طريقه لتحقيق البطولة رقم 8 في تاريخه، أدى حادث لسيارة أحد المتسابقين، إلى إدخال سيارة أمان قربت المنافسين من بعضهم البعض، ليستغل فيرستابن الفرصة ويتفوق على هاملتون عند إعادة الانطلاق.
وقدم فريق مارسيدس شكوى للمنظمين، بسبب إدخال سيارة الأمان، مما ساعد فيرستابن على التفوق في اللفة الأخيرة، بعد أن كان بعيدا عن الصدارة.
وبهذا الإنجاز التاريخي، حقق فيرتسابن أول بطولة في تاريخه، بعد أن كان متعادلا بالنقاط مع هاملتون قبل انطلاق سباق أبوظبي.
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