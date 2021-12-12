خلال 24 ساعة.. التحالف العربى ينفذ 35 عملية ضد الحوثيين فى مأرب

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت تنفيذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربى لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. وقالت قوات التحالف فى بيان، إن عمليات الاستهداف دمرت 21 آلية عسكرية وأسفرت عن خسائر بشرية للميليشيات تجاوزت 200 عنصر إرهابى، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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