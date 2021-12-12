السلطة الفلسطينية تعلن استئناف الحوار الاقتصادى مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - وأوقفت السلطة الفلسطينية الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2017، احتجاجًا على قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد انتخاب جو بايدن.

وفى تصريحات نقلتها الإذاعة الفلسطينية الرسمية، قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطينى لشؤون التخطيط وتنسيق المعونات، اسطفان سلامة، إن "الحوار الفلسطينى الأمريكى سيجرى عبر الإنترنت بعد غد الثلاثاء".

وأشار سلامة إلى أن الحوار سيتناول البحث فى سبل دعم الاقتصاد الفلسطينى وإعادة الدعم الأمريكى المباشر لخزينة السلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أن وزير الاقتصاد خالد العسيلى سيترأس الوفد الفلسطينى، بمشاركة ممثلين عن وزارات عدة، مقابل مشاركة أمريكية واسعة.

كما أوضح سلامة أن السلطة الفلسطينية ستطالب بضغط أمريكى على دولة الاحتلال الإسرائيلى لوقف اقتطاعها من أموال الضرائب الفلسطينية، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية استأنفت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والدعم غير المباشر للشعب الفلسطينى عبر الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدنى، فيما الدعم المباشر للخزينة الفلسطينية لا يزال متوقفًا.

كما أعرب المسؤول الحكومى الفلسطينى عن أمله فى أن يطرأ ارتفاع فى قيمة الدعم الخارجى للخزينة الفلسطينية العام القادم "فى ظل عودة الدعم الأوروبى المباشر".