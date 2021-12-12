السعودية: جائحة كورونا لا تزال قائمة.. ورصد أوميكرون فى 70 دولة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة السعودية أن جائحة كورونا لا تزال قائمة على المستوى العالمى، وهناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعاً فى الحالات، مبينة أنه تم رصد متحور "أوميكرون" فى 70 دولة، وأن الدراسات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة.





وأشار متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالى -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد- إلى أن المعلومات الأولية حول متحور أوميكرون تكمن فى عدد من النقاط الرئيسة، فالبيانات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة، كما أن اللقاحات لا تفقد مفعولها ضده تحديداً، واستكمال التحصين بجرعتين لا يزال يقدم وقاية ويحمى من المرض الشديد، وكذلك الجرعة التنشيطية تضيف إلى الوقاية من المرض الشديد وتقى من الانتقال وانتشار العدوى بهذا المتحور. ولفت إلى أن الدراسات لا تزال مستمرة وقائمة على أعلى مستوى والرصد مستمر لكى نأتى لكم بالمعلومات الموثوقة، ولكى نتخذ الإجراءات اللازمة وفق منهجية علمية دقيقة.

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