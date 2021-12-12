اعرف نتائج القبول المركزي 2022 في العراق الأن وكيفية الإستعلام عنه بالرقم الإمتحاني

من المواضيع الأكثر بحثاً على صفحات الانترنت في الوقت الحالي بالعراق هي نتائج القبول المركزي بالجامعات 2022 وكيفية الإستعلام عنها، حيث ينتظر نتائجه جميع الطلبة، والطالبات، وأولياء الأمور في العراق، وكيفية الحصول عليه بالرقم الإمتحاني والذي يعادل رقم الحلوس للطلبة المصريين، ومن المعرف أن موقع وزارة التعليم العالي الذي أشارت إليه وزارة التعليم العالي والقبول المركزي هو المكان الموثوق بنتائجه بعيداً عن المواقع الكاذبة الأخرى، كما يمكن للطلبة تحميل نتائجهم عن طريق ملفات الـ PDF لجميع طلبة مدن العراق كافة، وسوف نوضح لكم فيما يلي كيفية التسجيل، وخطوات الإستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول للعام القادم 2021/2022، كما سنوضح جميع التفاصيل الخاصة بالوضوع، فتابعونا:

نتائج القبول المركزي 2022 بالعراق

قد أعلن الدكتور نبيل كاظم وزير التعليم العالي ةالبحث العلمي بالعراق بكل التفاصيل الخاصة بموعد إعلان نتائج القبول للجامعات 2022 بدولة العراق بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق السادس الإعدادي للدورة الأولى وإعلان نتائجه، وكذلك إعلان النتائج الخاصة بالدور الثاني للصف السادس الإعدادي، حيث تعد المرحلة الفاصلة لجميع طلبة العراق، وفي خلال الساعات القليلة القادمة سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن النتائج المنتظرة، حيث بشر سيادة الوزير أولياء الأمور والطلبة بالنتائج المبدئية، والتي تشير إلى نسبة نجاح جيدة جداً للعديد من الطلبة، حيث يتم نشر النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي كما ذكرنا مسبقاً.

خطوات الحصول على نتائج القبول بالجامعات بالعراق 2022

فور ظهول نتائج القبول المركزي بالجامعات لطلبة وطلاب العراق لعام 2022 يمكنكم معرفتها من خلال الخطوات البسيطة القادمة: