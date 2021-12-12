ولي العهد : ما قصروا النشامى

دوت الخليج :- أشاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم. وقال سموه عبر انستغرام "ما قصروا النشامى.. مباراة عظيمة وأداء مشرف".

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